Taylor Swift setzt nach Wien-Absagen "Eras-Tour" in London fort

Bis 20. August stehen fünf Shows im Wembley-Stadion vor jeweils 90.000 Fans am Programm. In und um die legendäre Arena gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. So ist "Tay-Gating", die Praxis, sich ohne Ticket vor einer Swift-Show zu versammeln, untersagt. Beim Eintritt muss man Metalldetektoren durchschreiten.

Mit den Konzerten in der englischen Hauptstadt geht der Europa-Teil der bahnbrechenden "Eras-Tour" zu Ende. Der Superstar war bereits zum Auftakt ihrer Europa-Konzertreise drei Mal in Wembley aufgetreten. Zu den Absagen in Wien hat sich Swift bisher nicht öffentlich geäußert. Einem 19-Jährigen aus Niederösterreich wird vorgeworfen, er habe im Namen der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) mit einem Sprengsatz und Stichwaffen Konzert-Besucher vor dem Ernst-Happel-Stadion töten wollen.

