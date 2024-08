Taylor Swift in Wien: Fans stehen schon am Vortag Schlange

Am Mittwoch startete das Merchandising vor dem Ernst-Happel-Stadion in Wien.

Zahlreiche Fans sind aber bereits am Vortag zum Early-Merchandise Prateroval geströmt, um sich mit Fanartikeln wie T-Shirts, Taschen und Poster einzudecken. Viele "Swifties" waren aus dem Ausland angereist - wie etwa Phoenix aus den USA: "Das Flugticket nach Österreich war billiger als die Swift-Konzertkarten in den Staaten."

"Es war gar nicht so schwer, Tickets zu ergattern", erzählte die Amerikanerin im Gespräch mit der APA. "Ich habe mich ganz normal per Code angemeldet, und nach einiger Zeit in der Warteschleife war ich erfolgreich." Dass der Konzertbesuch hier kostengünstiger sei, bezeichnete Phoenix als einen Grund für die Anreise. "Aber wir bleiben zehn Tage hier." Die Musik von Swift begleite sie schon ihr "ganzes Leben, also seit mehr als 20 Jahren". Zum Fan sei sie zunächst wegen der Texte geworden, "aber jeder Song sticht auch musikalisch heraus". Mit anderen Swifties sei man in Wien bereits zusammengekommen: "Der ganze Bus hierher war voll."

"Es ist wunderschön in Wien"

Vor dem Verkaufsstand hatte sich Mittwochvormittag bereits eine beachtliche Schlange gebildet. Angestellt war auch Marta aus Spanien. "Ich wollte die Show irgendwo sehen, egal wo", sagte die 23-Jährige. "Mein Freund hat dann Tickets für Österreich bekommen. An Österreich hätte ich gar nicht gedacht, aber jetzt bin ich sehr froh, hier zu sein. Es ist wunderschön in Wien." Fünf Tage bleibt das Paar in der Bundeshauptstadt. Man sei heute schon zum Stadion gekommen, um das im VIP-Ticket inkludierte Fanpaket abzuholen. "Außerdem schauen wir, ob wir sonst noch was kaufen wollen."

Marta entdeckte Swift "mit zwölf, 13 Jahren". "Aber irgendwann hörte ich auf, ihre Musik bewusst zu hören. 2021 jedoch, als Swift ihre Alben neu aufnahm, da ist meine Begeisterung neu entflammt." Warum? "Ich identifiziere mich mit ihren Texten, ihre Songs haben alle eine ganz spezielle Bedeutung. Swift versteht es, Emotionen zu wecken. Sie ist eine wahre Songschreibermaschine mit einem breiten Musikspektrum." Die Spanierin strich noch die "tollen Rhythmen hervor", um dann vor einer Swift-Posterwand für ein Erinnerungsfoto zu posieren.

Säckeweise - mit Swift-Logo gebrandet - brachten Swifties ihre Schätze in Sicherheit. Einige kamen in Swift-Shirts (u.a. mit Songtiteln wie "But Daddy I Love Him" bedruckt) und mit zahlreichen Freundschaftsbändern am Arm zum Stadion. Letztere wurden auch schon eifrig getauscht.

