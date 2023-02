Styling-Tipps für Frauen und Männer mit Kurven

Eine gute Figur zu machen, gehört für Martina Reuter praktisch zum Beruf: Die 43-Jährige ist Modeexpertin bei der ORF-Sendung "Guten Morgen Österreich" und demnächst auch als "Dancing Star" auf dem Tanzparkett zu sehen. Ihr Wissen und ihre Erfahrung hat sie nun in dem Buch "Curvy me" zusammengefasst, in dem sie Tipps und Tricks verrät, wie Frauen und Männer ihre Kurven am besten in Szene setzen.