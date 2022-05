Stets im Dienste der Schönheit: Valentino ist 90

Im Herzen Roms, in der Via dei Condotti, wo Luxusgeschäfte ihre Filialen haben und Türsteher in Anzügen die Eingänge bewachen, eröffnete Valentino Garavani 1959 sein erstes Atelier. Gemeinsam mit seinem Geschäfts- und zeitweise auch Lebenspartner Giancarlo Giammetti führte er die Marke zu Weltruhm. Im Mittelpunkt stand für den Hundefreund stets "la bellezza", also Schönheit zu kreieren. Heute feiert der italienische Stardesigner seinen 90. Geburtstag.

Der 1932 in der piemontesischen Kleinstadt Voghera südlich von Mailand geborene Valentino kleidete in seiner Karriere unzählige berühmte Damen aus der Film- und Fernsehwelt und der Politik ein. Elizabeth Taylor liebte seine Kleider genauso wie die frühere First Lady Jacqueline Kennedy. Letztere ließ sich sogar ihr Brautkleid für die Hochzeit mit Aristoteles Onassis anfertigen.

Valentinos Erfolgsgeheimnis? "Ich weiß, was Frauen wollen: Sie wollen schön sein." Er liebte es, Frauen feminin und glamourös aussehen zu lassen. Valentino legte zudem großen Wert auf körperbetonte Schnitte, die die weibliche Silhouette betonen, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken. Die perfekte Dosis von Erotik gelang dem Designer auch durch die Verwendung fließender Stoffe, die die Figur sanft umschmeicheln.

Für Liebe und Leidenschaft

Der Modemacher schuf aber nicht nur eine weltberühmte Marke, sondern auch eine eigene Farbe, das "Rosso Valentino". Ein kräftiger Rot-Ton, der für Liebe und Leidenschaft stehen soll.

Auch nach Valentinos Abschied aus der Modewelt im Jahr 2008 ist das Rot nicht aus den Kollektionen verschwunden, über die nun der Designer Pierpaolo Piccioli das Sagen hat. Valentino begründete seine Entscheidung damals damit, ein anderes Leben führen zu wollen. Mit der Mode aufgehört hat er jedoch nicht, sondern sich einen Wunsch erfüllt und Kostüme fürs Theater entworfen. Geldsorgen hat er mit Sicherheit keine, besitzt er doch Villen in Rom, London und New York sowie Jachten und ein eigenes Flugzeug.

Über das Privatleben des Jubilars und darüber, wie er seinen Geburtstag feiert, wissen nur wenige Bescheid. Mit einem Geschenk kann er allerdings auf jeden Fall rechnen: Sein Heimatort Voghera will ihn heute mit den "Schlüsseln der Stadt" ehren.