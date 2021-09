"Stanford" aus Sex and the City starb an Krebs

Der 1964 in New Jersey geborene Schauspieler spielte in der HBO-Serie "Sex and the City" den besten Freund von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56). Laut "People"-Magazin litt der 57-Jährige an Bauchspeicheldrüsenkrebs und war zum Zeitpunkt seines Todes von seiner Familie umgeben.

Zahlreiche Stars, darunter Cynthia Nixon (55) und Kim Cattrall (65), nahmen in den sozialen Medien Abschied von Garson. Auch sein 20-jähriger Sohn Nathen Garson postete Erinnerungsfotos auf Instagram und schrieb dazu: "Ich liebe dich so sehr, Papa. Du warst immer der stärkste, lustigste und klügste Mensch, den ich kannte. Ich bin froh, dass du deine Liebe mit mir geteilt hast. Ich werde sie nie vergessen."