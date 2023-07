Spiel, Satz, Sieg: Tennis groß in Mode

Der Trend hat sogar einen eigenen Namen: Tenniscore. Der Look dazu: als wäre man gerade vom Match in Wimbledon nach Hause gekommen. Schick und gepflegt, aber auf die lässige Art.

Dabei dürfen bestimmte Kleidungsstücke wie Faltenröcke, Poloshirts und -kleider, weiße Sneakers und Strickpullover am liebsten mit Zopfmuster und V-Ausschnitt nicht fehlen. Auch Schirmkappen, Tennissocken und Haarbänder gehören zu den Tenniscore-Must-haves.

Hochpreisige Luxusmarken wie Miu Miu haben den Style im Programm, aber auch Modeketten wie H & M. Die Schweden haben heuer sogar Tennisrockerl in Pink.

Modemarken wie Lacoste, Miu Miu, Ralph Lauren (die die Balljungen in Wimbledon ausstatten), Adidas und Günstig-Modeketten wie H & M haben längst alltagstaugliche Varianten im Sortiment.

Klassiker vom Tennisplatz

Die dominierende Farbe beim Tennis ist und bleibt Weiß, bei den aktuellen Kollektionen ist allerdings auch Farbe – von Rot, Grün und Hellblau bis sogar zu Rosa – mit dabei.

Stan Smith war in den 70er Jahren einer der besten Tennisspieler. Gemeinsam mit Adidas entwickelte er einen eigenen Schuh – bis heute der Klassiker unter den Sneakern.

Ein weiterer Pluspunkt der alltagstauglichen Tennismode: Häufig sind in Röcke Hosen eingenäht, um genügend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Das ist auch praktisch, um bei einem plötzlichen Windstoß, auf dem Fahrrad oder beim Picknick nicht Gefahr zu laufen, zu viel zu zeigen.

Übrigens: Ganz neu ist Tenniscore nicht. Die beliebte Sportart mit dem kleinen gelben Ball hat im Laufe der Jahrzehnte einige Modeklassiker hervorgebracht. Allen voran etwa die Adidas Originals Stan Smith, deren Namensträger die Sneakers 1972 bei seinem Sieg in Wimbledon getragen hat. Und natürlich die Poloshirts, die heute in fast jedem Kleiderschrank zu finden sind.

Prinzessin Kate (41) ist selbst begeisterte Tennisspielerin und in Wimbledon „Stammgast“ in der Royal Box. Dort darf man nur mit Einladung Platz nehmen. Bild: APA/AFP/AELTC/THOMAS LOVELOCK

Wimbledon-Dresscode

Bis 16. Juli ( Damenfinale morgen, Samstag, 15 Uhr, jenes der Herren am Sonntag, 15 Uhr) findet in Wimbledon das dritte und wohl wichtigste Grand-Slam-Turnier des Jahres statt. Auf dem "Heiligen Rasen" des All England Club duellieren sich die besten Tennisspieler der Welt.

Nirgendwo sonst ist der Dresscode derart streng reglementiert. Mindestens 90 Prozent der getragenen Kleidung muss weiß sein. Dieser Beschluss wurde gefasst, um peinliche Schweißflecken zu vermeiden. Seit Kurzem dürfen Spielerinnen auch mit dunklen Unterhosen antreten. Wie der All England Club bekannt gab, soll den Damen damit die Angst vor dem Spielen während der Periode genommen werden.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Erdbeeren und die goldene Ananas: Wimbledons kuriose Traditionen LONDON. Zum 136. Mal finden aktuell die Wimbledon Championships im Südwesten Londons statt. Erdbeeren und die goldene Ananas: Wimbledons kuriose Traditionen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Valerie Hader Valerie Hader