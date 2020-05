Spekulationen: Rücktritt der Queen mit 95?

Dass Queen Elizabeth die Öffentlichkeit meiden muss, ist ein Novum und natürlich der Coronakrise geschuldet. Dass ihr Sohn, Thronfolger Prinz Charles, sie dabei kompetent vertritt, ist ebenfalls neu. Diese Kombination löst Spekulationen in den Medien aus.

Immer wieder wird davon berichtet, dass sie im April 2021 – dann wäre sie 95 Jahre – von ihren Aufgaben als britische Monarchin zurücktreten soll. Das deutete erstmals Autor Robert Johnson in der 2018 erschienenen Biografie "Charles At Seventy" an. Das Königshaus dementierte umgehend.

Fakt ist aber, dass die Queen bereits einen Großteil ihrer Verantwortung an Prinz Charles delegiert hat und dass die vergangenen Monate nicht einfach für sie waren. Die Skandale im Königshaus wollten kein Ende nehmen. Enkel Prinz Harry (35) vollzog mit der Ex-Schauspielerin Meghan (38) am 1. April den "Megxit" (Wortspiel zu Exit/Austritt aus dem Königshaus). Bereits im Jänner hatte das Paar angekündigt, sich von den royalen Aufgaben zurückzuziehen. Außerdem soll ihr zweitältester Sohn Prinz Andrew (60) in den Missbrauchsskandal um den verstorbenen US-Millionär Jeffrey Epstein verwickelt sein. Und: Ehemann, Prinz Philip, 98, wird von schweren gesundheitlichen Problemen geplagt.