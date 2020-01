Sorge um "Rosenheim Cops"-Star

Im Oktober war bekannt geworden, dass der beliebte TV-Kommissar an Krebs erkrankt ist. Er habe einen endokrinen Tumor mit Metastasen in der Leber, der nur palliativ zu behandeln sei, erklärte der Schauspieler. Er habe die Chemotherapie überstanden und war in mehreren Spitälern in Behandlung. Durch seine Krebserkrankung musste er seine Rolle bei den "Rosenheim Cops" aufgeben. 17 Jahre lang spielte er in der Serie die Rolle des Kriminalhauptkommissars Korbinian Hofer.

Mittlerweile hat sich Hannesschlägers Gesundheitszustand wohl verschlechtert. Laut Medienberichten kann der 57-Jährige seinen linken Arm nicht mehr bewegen, liegt im Hospiz. Dort erhielt er nun Besuch von seinem langjährigen Freund, dem ehemaligen Oberbürgermeister von München, Christian Ude, und dessen Ehefrau. Mehrfach haben der Politiker und seine Ehefrau Edith den krebskranken Hannesschläger zuvor schon in Krankenhäusern besucht.

Auf Facebook veröffentlichte Christian Ude ein Foto vom jüngsten Besuch. "Gestern erschraken wir über Lähmungserscheinungen, über die auch der neue Haarwuchs nicht hinwegtrösten kann", schrieb Ude dazu und fügte eine rührende Botschaft an seinen Freund dazu: "Josef, wir danken Dir für die Freundschaft, für Deinen ansteckenden Humor und für die Vermittlung der Einsicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Viel Kraft für die Pläne, die Du noch verwirklichen willst."