Sony kauft Rechte von Springsteen um 500 Millionen

Bruce Springsteen hat laut "New York Times" die Rechte an seiner Musik für eine halbe Milliarde Dollar (rund 442 Millionen Euro) an Sony abgetreten. Der Verkauf, der sämtliche aufgenommenen Werke des 72-Jährigen umfasst, wird Sony die uneingeschränkten Verwertungsrechte eintragen: 300 Songs, 20 Studio-Alben, 23 Alben und weitere Veröffentlichungen – darunter Superhits wie "Born to Run", "Born in the U.S.A." oder "No Surrender"). Ein offizielles Statement von Sony oder Springsteen lag bis gestern bisher nicht vor. Vertreter des Musikkonzerns und des Künstlers hatten eine Stellungnahme abgelehnt. Springsteen arbeitet seit 1972 mit dem Sony-Label Columbia Records zusammen.

20-facher Grammy-Gewinner

Springsteen, der aus dem US-Bundesstaat New Jersey stammt und seine Karriere in den 1970er-Jahren begann, gilt mit 20 Grammys und etlichen Nummer-eins-Alben als einer der erfolgreichsten Rockmusiker der Welt.

Mit diesem Verkauf setzt er fort, was in der Branche längst gängige Praxis ist: Immer mehr Musiker trennen sich ganz oder in Teilen von ihren Songrechten – etwa Paul Simon, Neil Young oder Bob Dylan, für dessen Rechte an Texten und Kompositionen Sony im Dezember 2020 400 Millionen Dollar bezahlt hatte. Die Gründe dafür liegen unter anderem an sinkenden Verkäufen von Tonträgern und wegen der Pandemie wegbrechenden Konzerteinnahmen – während die Erlöse aus dem Streaming-Boom steigen.

Zuletzt war Springsteen mit seiner Show "Bruce Springsteen on Broadway" nach mehr als einem Jahr coronabedingter Live-Pause als einer der Ersten wieder auf die Bühne zurückgekehrt.