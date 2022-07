Wo zeigt der Linzer Modeschöpfer Gottfried Birklbauer am liebsten seine Sommermode? Natürlich im Salzkammergut! Das Unwetter der Nacht lag bereits in der Luft, als die Models am Freitag in St. Gilgen barfuß und mit Strohhüten fröhlich-bunte Kleider präsentierten. Hundert Gäste flanierten mit herrlichem Blick auf den Wolfgangsee im Garten des Mozarthauses und genossen bei einem Aperitiv den lauen Sommerabend.