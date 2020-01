Soll das RTL-Dschungelcamp abgesagt werden?

In weiten Teilen Australiens wüten seit Wochen heftige Buschbrände. Fast 30 Menschen starben bisher seit dem Ausbruch der ersten Feuer, Dutzende werden vermisst. Tausende Häuser wurden zerstört. Mehr als zehn Millionen Hektar brannten nieder. Freitag könnte sich die Lage noch einmal zuspitzen. Dann werden in den Brandgebieten teilweise Temperaturen um die 40 Grad erwartet.

"Passt nicht in die Katastrophe"

Nun fordern viele von RTL, die im Australischen Busch gedrehte Dschungelcamp abzusagen. Schauspielerin Ingrid van Bergen (88), die Siegerin im Jahr 2009 fordert etwa via Bild-Zeitung das kategorische Aus. „Das Dschungelcamp muss abgesagt und verschoben werden! In Australien ist im Moment die Hölle los. Da sind schon 300 000 Tiere verbrannt, das ist ganz ganz furchtbar. In die absolute Katastrophe passt jetzt keine solche Spaßsendung!“

"Nur gasbetriebenes Feuer"

Von RTL hieß es hingegen, die Sendung steige wie geplant. In einem Statement vor wenigen Tagen hieß es außerdem, dass es wegen der schweren Waldbrände heuer kein Lagerfeuer geben werde. Es werde „diesmal nur gasbetriebenes Feuer geben", teilte der Sender mit. „Wir verfolgen die dramatische Situation in Australien genau. Das Areal, auf dem sich das Dschungelcamp in Australien liegt, ist von den Buschbränden nicht betroffen. Es ist auch nahezu ausgeschlossen, dass die Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen können“, sagte ein Sprecher des Senders.

Die Show, die am 10. Jänner unter anderem mit der österreichischen Schauspielerin Sonja Kirchberger startet, werde darum wie geplant stattfinden können - nur eben ohne Lagerfeuer und ohne Kerzen.

Geständnisse und Lästereien

Das Feuer spielte bisher eine wichtige Rolle in der von Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderierten Show. Es war viel mehr als nur die Kochstelle. Stets musste es nachts von mindestens zwei Campern bewacht werden, damit es nicht erlischt. So kam es dann oft zu den großen, tränenreichen Dschungel-Geständnissen oder fiesen Lästereien, die die Show ausmachen.

