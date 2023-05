Sogar Winnie Puhh kommt zur Krönung

Der Countdown läuft: Am Samstag werden König Charles (74) und Königin Camilla (75) in London gekrönt, täglich gibt der Palast neue Details bekannt. Aufregung herrschte zuletzt über den Aufruf an alle Menschen im Vereinigten Königreich, dem Monarchen lautstark die Treue zu schwören.

Die Krönung ist der Höhepunkt, insgesamt aber feiern die Briten drei Tage lang. Bei einem Konzert auf Schloss Windsor am Sonntagabend treten zahlreiche Stars auf wie Take That, Katy Perry und Lionel Richie. Nun kündigte die BBC weitere Teilnehmer an: So sollen auch Hollywoodstar Tom Cruise (60) und die Comicfigur Winnie Puuh eine Rolle spielen. Das weckt Erwartungen, es könne zu einer ähnlichen Szene kommen wie beim Thronjubiläum von Queen Elizabeth im Juni 2022. Damals hatte sich die Königin für einen viel bejubelten Video-Sketch mit dem Bären Paddington zum Tee getroffen.

Landesweit werden inzwischen Straßen und Geschäfte mit Flaggen geschmückt. Im Dorf Hurst bei Reading stellen Mitglieder der Häkelgruppe auch königliche Figuren und Kronen als Briefkastendekoration her.

Ein Porträt von Zeremonienmeister Edward William Fitzalan-Howard:

Mehr zum Thema Mensch des Tages Mensch des Tages Edward William Fitzalan-Howard: Der Mann, der die Fäden zieht Mit Stress dürfte sich Edward Fitzalan-Howard ganz gut auskennen. Edward William Fitzalan-Howard: Der Mann, der die Fäden zieht

Bienen und Käfer auf Krönungsrobe für Queen Camilla

Camilla (75) wird nach ihrer Krönung am 6. Mai einen Art Umhang aus violettem Samt, mit Goldfäden bestickt und kunstvoll verziert, tragen. „Zum ersten Mal sind Insekten, darunter Bienen und ein Käfer, auf dem Krönungsgewand zu sehen, die die Zuneigung Ihrer Majestäten zur Natur widerspiegeln“, hieß es aus dem Palast. Die „Imperial Robe“ von Queen Elizabeth hatte 1953 eine sieben Meter lange Schleppe, eine Bordüre aus Weizenähren und Olivenzweigen als Symbole für Überfluss und Frieden und war mit Hermelin besetzt.

Wanderweg in England wird nach Charles benannt

Zu Ehren der Krönung von Charleswird der längste Fernwanderweg in England nach dem König benannt. Der „King Charles III England Coast Path“ soll über 4345 Kilometer der Küste des größten britischen Landesteils folgen. Mit der Namensgebung solle die Liebe des Monarchen zur Natur betont werden.

Medienberichten zufolge hatte Charles ein Angebot des Londoner Flughafens Heathrow abgelehnt, anlässlich der Krönung ein Terminal nach dem König zu benennen. Grund seien Umweltbedenken, heißt es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper