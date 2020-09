So viel Liebe: Eine kleine Antonia für Maria Santner

Auf Instagram machte das Paar die freudige Nachricht am Wochenende publik: "Maria + Marco = Antonia" und "So viel Liebe" steht unter einem Foto, das die Hände der frischgebackenen Eltern und ihrer neugeborenen Tochter zeigt. Österreichweit bekannt wurde die 33-Jährige als Profi-Tänzerin bei der ORF-Show "Dancing Stars". Hier lernte sie auch ihren Lebensgefährten Marco Angelini kennen. Der Ex-"DSDS"-Kandidat und Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer arbeitet mittlerweile als Chirurg im Klinikum Wels-Grieskirchen. Die Tanzschule in Wels betreibt Maria Santner mit ihrem Bruder seit 2015.

