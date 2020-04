So sieht der „kleine Lord“ heute aus

Ricky Schroder hat dieses Gesicht, in dem man immer noch den Kinderstar wiedererkennt. Das mag vor allem an seinem zuverlässigen Bildschirmauftritt in der Weihnachtszeit liegen: Ricky Schroder spielte einst neben Alec Guinness die Rolle des kleinen Cedric, Lord Fauntleroy, im TV-Klassiker "Der kleine Lord". Nun ist der Ex-Kinderstar groß geworden und feiert am Montag (13. April) 50. Geburtstag.

Die goldenen Zeiten den Golden-Globe-Gewinners sind zwar vorbei, doch Schroder arbeitet noch immer hinter den Kulissen Hollywoods. Die Hester Street in Downtown Manhattan gibt es noch immer. Allerdings spielen dort keine kleinen Jungs mehr Fußball mit Konservendosen wie in "Der kleine Lord". Stattdessen werben Schilder auf Chinesisch für Waschsalons oder Restaurants. In der Hester Street spielen die Anfangsszenen des Fernsehfilms von 1980, der den kleinen Ricky Schroder mit seinen samtweichen blonden Haaren in Österreich berühmt machte.

Schroder wurde zehn Jahre zuvor, nur wenige Kilometer entfernt als Richard Bartlett Schroder geboren - 1970 in New York als Sohn eines Deutschen und einer norwegischen Einwandererin. Und die Karriere startete nur Monate später, als seine Mutter ihn schon als Baby zu Fotoshootings brachte. Seine erste große Rolle hatte Schroder als Neunjähriger als T. J. im Boxerfilm "Der Champ", für den er auch den Golden Globe als bester Nachwuchsschauspieler gewann.

Wenig später folgte die Neuverfilmung von "Der kleine Lord", basierend auf dem Buch von Frances Hodgson Burnett. Im dem Klassiker spielt Schroder den jungen Cedric Errol aus Amerika, der in der Erbfolge aufrückt und deshalb der Lord von Dorincourt in Großbritannien wird. Mit der Zeit erweicht er durch seine freundliche Art das Herz seines tyrannischen Großvaters, dem Earl, gespielt von Sir Alec Guinness.

Auch wenn Alec Guinness der Weltstar war: Generationen von österreichischen Fernsehzuschauern schmolzen vor allem wegen des kleinen "Ceddy" dahin. Die Dreharbeiten bezeichnete Schroder vor einigen Jahren im dpa-Interview als "großartige Erfahrung". Auf der Webseite der von ihm betriebenen Filmfirma "Ricky Schroder Productions" wird der "kleine Lord" jedoch mit keinen Wort erwähnt - was wohl auch daran liegt, dass der Film in den USA weit weniger bekannt ist.

Generell hat Schroder seine erfolgreichsten Zeiten vermutlich hinter sich. Die Rollen wurden kleiner, je älter - und weniger süß anzusehen - Schroder wurde. Einer seiner letzten Filmauftritte bisher war 2010 in der Kinokomödie "Männertrip", wo er sich als Gaststar selbst spielte