Skimode-Trends: Schick durch Eis und Schnee

Die Skisaison hat begonnen: Wer sich heuer neu einkleiden will, hat die Qual der Wahl. "Denn die Palette reicht von elegant bis kunterbunt", sagt Franz Koll, Geschäftsführer von Intersport Austria. Die Designs seien im Vergleich zu den Vorjahren eher schlicht, man trägt wieder Ton in Ton – egal ob Pastell oder Knallrot. Die OÖNachrichten haben sich angeschaut, was heuer sonst noch im Trend liegt.