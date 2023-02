Silvia Schneider zeigt ihr funkelndes Opernball-Kleid

Auf Facebook präsentierte die Linzerin, in welcher Robe sie am 16. Februar in der Wiener Staatsoper auftanzen wird. 162 Arbeitsstunden stecken in dem von Schneider selbst entworfenen und von Kostümbildnerin Stephanie Hofer umgesetzten Kleid. 67 644 Strasssteine wurden dafür "in mühevoller Handarbeit" verarbeitet. ⁠In Zusammenarbeit mit dem Modehaus DSI London entstand der Traum aus geschliffenem Glas in England.⁠

"Viele Stunden verliefen nur mit Gesprächen über die perfekte Positionierung der Ketten, um optisch eine besondere Wirkung zu erzeugen, aber die Arbeit hat sich gelohnt", schreibt Silvia Schneider.

