Siebentes Kind für Tesla-Chef Elon Musk

Auf düstere und skurrile Art und Weise verkündete die kanadische Musikerin Claire Boucher, bekannt unter dem Künstlernamen Grimes, ihre Schwangerschaft via Instagram. Das von ihr am Mittwoch hochgeladene Foto zeigt die 31-Jährige mit nacktem Oberkörper und leicht gewölbtem Bauch, in den per Photoshop ein Baby hineingesetzt wurde.

Für die Sängerin ist es das erste Baby, für ihren Freund Elon Musk das siebente. Der Unternehmer hat bereits fünf Söhne mit seiner Ex-Frau Justine Wilson, Zwillinge und Drillinge. Ihr erstes gemeinsames Kind starb nach wenigen Wochen an plötzlichem Kindstod. Musk und Grimes hatten ihre Beziehung 2018 auf der Met-Gala in New York offiziell gemacht.