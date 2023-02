"Sie ist Klimaschützerin": Opernball-Gast Jane Fonda verweigerte Fahrt in Limousine

Jane Fonda wollte nicht in die eigens für sie bereit gestellte Limousine einsteigen.

Den ausgemachten Fototermin verweigerte Fonda dann allerdings ebenso wie die für sie bereitgestellte Limousine. "Sie ist Klimaschützerin", berichtete Lugner. Stattdessen ließ sie sich mit einem BMW ins Hotel fahren.

Lugner: "Ich bin zu nichts zugelassen"

Im Auto wurde Lugner gewarnt, dass sich Klimaaktivisten vor dem Hotel angeklebt hätten, worauf der Baumeister einen Hintereingang in das Gebäude wählte. Die Polizei wusste allerdings auf Anfrage nichts von etwaigen Demonstranten, auch ein Sprecher der "Letzten Generation" beteuerte: "Wir waren das nicht. Wir waren am Naschmarkt."

In der Suite besprach Lugner mit seinem Gast das weitere Programm - und das entpuppte sich als ziemlich einsam für den Baumeister. Außer den offiziellen Terminen wird Fonda nämlich ausschließlich ohne ihrem Gastgeber unterwegs sein. "Ich bin zu nichts zugelassen", sagte Lugner.

"Jede Menge Museumsbesuche" geplant

Fonda plant jedenfalls, "jede Menge Museumsbesuche zu machen". "Da ihre Maskenbildnerin erst um morgen um 16.00 Uhr kommt, macht sie alles unerkannt", berichtete der Baumeister.

Am Mittwoch wird sie dann aber gemeinsam mit Lugner um 11.00 Uhr eine Pressekonferenz geben, danach steht in der Lugner City eine Autogrammstunde auf dem Programm. Am Donnerstag wird Fonda gemeinsam mit ihrem Gastgeber den Opernball besuchen.

