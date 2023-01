ShutUpHarry oder Mitgefühl für den Prinzen?

"Reserve", wie der deutsche Titel des Buchs lautet, erschien in der Nacht auf Dienstag. In London öffneten einige Buchläden eigens schon um Mitternacht für den Verkauf.

"Rachsüchtig", "berechnend", "idiotisch": Die brisanten Enthüllungen über die britische Königsfamilie in Prinz Harrys Autobiografie "Spare" bringen Medien und Kommentatoren im Vereinigten Königreich zum Schäumen. Die Memoiren des Prinzen lassen die Royals in keinem guten Licht erscheinen - den Autor eingeschlossen. "Nichts könne die rachsüchtige Entscheidung des 38-Jährigen rechtfertigen, seine eigene Familie für Millionen von Dollar vor den Bus zu stoßen", schreibt etwa "The Sun".

Auf Twitter erscheinen unterdessen immer häufiger die Hashtags #ShutUpHarold" und #ShutUpHarry - was soviel heißt wie: "Halt die Klappe, Harry". Der 38-jährige muss sich in den sozialen Netzwerken viel Spott und Häme gefallen lassen:

