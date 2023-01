Sexismus-Skandal bei DSDS: Dieter Bohlen reagiert auf Vorwürfe

Zur 20. Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ kehrte Dieter Bohlen zur Casting-Show zurück - jetzt beschert er dem Format einen Sexismus-Skandal. Nach seiner Pause in der 19. Staffel sitzt der 68-Jährige wieder in der Jury. Die Show solle familienfreundlicher werden, Bohlen sich mit seinen provokanten Sprüchen zurücknehmen. Lange hat es aber nicht gedauert, bis der „Poptitan“ wieder in alte Muster fiel: In der kommenden Sendung (Anm.: die Folge wird am morgigen Mittwoch ausgestrahlt) zieht er über Teilnehmerin Jill Lange her.

Als das "Are You The One"-Sternchen ihr Glück bei DSDS versuchen wollte, soll Bohlen - anstatt auf ihr Gesangstalent - vor allem auf ihr Sexualleben und ihre Reality-TV-Karriere geachtet haben. So soll Dieter zu ihr gesagt haben: „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“

Im Netz wird diese Aussage bereits heiß diskutiert - auch Lange meldete sich am Montag unter Tränen zu Wort: „Dieter hat mich beleidigt.“ Und sie behauptet: Nicht alle Kommentare von Bohlen werden gezeigt. Ein Vorwurf, den RTL nicht stehen ließ: Auf Nachfrage der deutschen „Bild“ gab der Sender folgendes Statement ab: „„Im Kontext der Diskussion um Jills Datingshow-Erfahrungen sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden.“ Und weiter: „Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt – das hat sie aber nicht getan.“

Bohlen reagiert auf Instagram

Und auch der Pop-Titan hat über Instagram reagiert: In seiner Instagram-Story repostete Bohlen die Meinung von User Pasquale, der schrieb: „Wenn man bei solchen Bums-Formaten mitmacht und sich deswegen für fame hält?! Und dann zu DSDS geht und sich Dieter Bohlen stellt, muss sich eben mit ehrlichen Fragen und Antworten auseinandersetzen. Ich finde es so bemerkenswert, dass Dieter sich da weiter treu bleibt. Und Jill Lange kaufe ich diese Heulerei auch nicht ab. Im TV hat sie gezeigt, wie skrupellos sie ist.“ Worte, denen Bohlen scheinbar zustimmt..

