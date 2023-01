Seelenstriptease in Buchform: "Prinz Harry ist ein Systemsprenger"

In seinen Memoiren "Spare"gibt Prinz Harry (38) tiefe Einblicke in sein Seelenleben und hält sich mit Kritik und Vorwürfen gegenüber seiner Familie – dem britischen Königshaus – nicht zurück. "Harry ist mit seiner schonungslosen Offenheit zum echten Systemsprenger geworden", sagt Isabella Woldrich, Klinische und Gesundheitspsychologin aus Linz. Mit seinem Verhalten stoße der Prinz freilich etliche Familienmitglieder vor den Kopf und mische ein sehr traditionelles System auf – was im britischen Königshaus nichts Neues sei.

In allen Generationen habe es bei den Royals Frauen und Männer gegeben, die mit ihren Partnern oder ihrem Lebensstil etliche Skandale provozierten. Ähnlichkeiten sieht die Psychologin auch mit Prinzessin Diana. "Die Mutter von Prinz Harry hat ebenfalls mit der Öffentlichkeit gespielt. Sie war zu ihrer Zeit die meistfotografierte Frau der Welt – sie hat die Medien einerseits für die Steigerung ihrer Popularität benutzt, anderseits heftig verflucht." Ihr Tod habe Harry, damals gerade einmal zwölf Jahre alt, mit Sicherheit in seinen Grundfesten erschüttert. Dass der 38-Jährige immer mehr Details aus seinem Privatleben preisgibt und gleichzeitig betont, sehr viel Wert auf Privatsphäre zu legen, wirke verstörend. "Hier wird der Einfluss seiner US-amerikanischen Ehefrau Meghan deutlich spürbar. In den USA ist Seelenstriptease ganz normal."

Auch wenn Harry bei seiner Familie und beim britischen Volk gerade viele Sympathien verspielt, ist Psychologin Woldrich sicher, dass dadurch auch viel bewegt werde: "Durch ihn werden verkrustete Strukturen im Königshaus aufgebrochen werden." Das habe auch seine Mutter Diana geschafft. "Nach ihrem Tod wurde Queen Elizabeth nahbarer."

In allen Familien würden es immer schwierige Situationen und Personen geben, die Neues anstoßen und Altes abstoßen. "Im Kleinen genügt es da schon, wenn die eigenen Kinder Partner bekommen. Sofort verändern sich die Spielregeln. Das war mit Sicherheit auch bei Harry so, als er seine Frau Meghan kennenlernte."

Autor Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit