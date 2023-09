Schwarzenegger bringt die Wiesn-Fans als Dirigent zum Toben

Was für ein Trubel! In einem Bierzelt ließ es sich Hollywoodstar und Oktoberfest-Stammgast Arnold Schwarzenegger auch in diesem Jahr nicht nehmen, den Takt anzugeben. Voller Schwung brachte der "Terminator" die anwesende Menge zum Toben, als er die Bierzelt-Band bei "Steirermen san very good" dirigierte.

Die in Österreich geborene Schauspiellegende gilt seit Jahren als ein großer Fan des Oktoberfests und besucht regelmäßig ein Bierzelt. Bei seinem neuesten Besuch begleitete ihn seine Lebensgefährtin Heather Milligan. Das Paar trug klassische Trachtenkleidung, Heather erschien im Dirndl und Arnold mit Trachtenjanker über der Jeans.

