Schwarz, weiß und ein bisschen Drama

Die Oscar-Verleihungen sind seit jeher ein Catwalk für atemberaubende Kleider: Auch heuer gab es Roben, die ihren eigenen Academy Award verdient hätten – und das, obwohl der rote Teppich champagnerfarben war. Nicht ideal für Oscar-Gewinnerin Jamie Lee Curtis und ihre beige Robe von Dolce & Gabbana, die förmlich mit dem Teppich verschmolz. Farblich dominierten ansonsten die schwarzen und weißen Kleider.

Sofia Carson in einem Traum in Weiß – von Giambattista Valli Bild: APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Hollywood-Bräute: Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh war in ihrem fedrigen Dior-Kleid eine von vielen Stars ganz in Weiß. Den Hochzeitslook gab es in den unterschiedlichsten Variationen: Zoe Saldana schritt in einem Vintage-Kleid von Fendi-Couture und Sofia Carson in einem Prinzessinnenkleid von Giambattista Valli über den "Red Carpet". Emily Blunts Valentino- und Michelle Williams’ Chanel-Robe hingegen waren von schlichter Eleganz.

Lady Gagas Versace-Robe war nicht nur von vorne ein Hingucker. Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS

Ganz in Schwarz: Die Sängerinnen bevorzugten Schwarz. Rihanna setzte mit ihrem Abendkleid von Alaia ihren Babybauch perfekt ins Szene. Aufregend auch die schwarze Versace-Robe von Lady Gaga. Bei Nicole Kidmans rosenbesetztem Kleid von Armani war der Beinausschnitt der Hingucker.

Klotzen statt kleckern: die chinesische Schauspielerin Fan Bingbing in einem Couture-Kleid von Tony Ward Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS

Drama, Baby: In die Kategorie Hingucker reihten sich eine Reihe weiterer Roben. Spektakulär etwa das lilafarben drapierte Moschino-Kleid von Angela Bassetts. Pure Opulenz auch bei der chinesischen Schauspielerin Fan Bingbing. Wie aus dem Mittelalter entsprungen wirkte dagegen Florence Pugh in ihrer Valentino-Robe.

Wow! Supermodel Cara Delevingne in einem Kleid von Elie Saab Couture Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS

And the Oscar goes to … Der Oscar für die schönste Robe des Abends gebührt dem tiefroten Elie-Saab-Kleid mit Hüftschlitz, gepuffter Schleife und voluminösem Rock, getragen von Supermodel Cara Delevingne.

Sänger Lenny Kravitz überzeugte durch seinen Bühnenauftritt und seinen Look. Bild: APA/AFP/VALERIE MACON

Sexiest Look: Sänger Lenny Kravitz begeisterte mit einem emotionalen Auftritt auf der Bühne und seinem Yves-Saint-Laurent-Ensemble aus Schlaghose und blusenähnlichem Oberteil. Seinen trainierten Oberkörper verhüllte hingegen Dwayne "The Rock" Johnson mit einem Seidensakko in Puderrosa und wich damit vom langweiligen Anzug-Look seiner Kollegen ab.

Mutig: Schauspieler Dwayne „The Rock“ Johnson in Puderrosa Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS

