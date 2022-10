Schuhbeck legt Teilgeständnis ab: "Ich habe einiges falsch gemacht"

Spektakuläre Wende im Prozess gegen Alfons Schuhbeck: Der wegen Steuerhinterziehung angeklagte Starkoch hat vor dem Landgericht München ein weitgehendes Geständnis abgelegt. "Ich habe einiges falsch gemacht", sagte er am Mittwoch und gab zu, die Umsätze in einem seiner Restaurants manipuliert und Geld aus den Kassen entnommen zu haben. Er sei ein leidenschaftlicher Koch, aber unternehmerisch gescheitert, sagte der 73-Jährige. Schuhbeck droht eine Haftstrafe.

Der aus zahlreichen Fernsehsendungen und durch Dutzende Kochbücher bekannte Schuhbeck sagte: "Wenn ich etwas ungeschehen machen könnte, würde ich es sofort tun – ich muss mir aber selber eingestehen, dass ich kein guter Kaufmann bin." Nach der Insolvenz seiner Betriebe im vergangenen Jahr und der vorliegenden Anklage stehe er "vor den Trümmern seines Lebenswerks".

Die Staatsanwaltschaft wirft Schuhbeck vor, in seinen zwei Münchner Restaurants die Umsätze um Millionenbeträge nach unten manipuliert und dadurch gut 2,3 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben.

Er habe "die Möglichkeit zur Umsatzreduktion immer wieder benutzt und dadurch Gelder aus der Kasse entnommen", gestand Schuhbeck dann gestern vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 73-Jährigen vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Dieses Tool habe es gegeben, bestätigte Schuhbeck.

Wo ist das Geld hingekommen?

Die Angaben seines ehemaligen IT-Fachmanns, der seinen Chef zu Prozessbeginn in der vergangenen Woche schwer belastet hatte, seien "im Großen und Ganzen richtig". Wo das ganze Geld geblieben sei, könne er sich nicht erklären, sagte Schuhbeck. Er habe "vor allem finanzielle Löcher gestopft und meine Kinder in ihrer Ausbildung unterstützt". Er habe ihnen das Studium ermöglichen wollen, das er selbst nicht habe absolvieren können. Darüber hinaus habe er von dem Geld immer wieder Antiquitäten gekauft, die inzwischen aber nicht mehr viel wert seien. "Ich habe das Geld nicht für ein Luxusleben (…) verprasst", so Schuhbeck. "Ich spiele auch nicht." Auch "andere Laster" habe er nicht. "Ich habe keine ausländischen Konten oder irgendwo etwas vergraben."

Nun wird es darauf ankommen, welche Höhe der Steuerhinterziehung ihm am Ende nachgewiesen werden kann. Denn nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) droht schon ab einer Summe von einer Million Euro in der Regel eine Haftstrafe ohne Bewährung. Der Prozess soll noch bis kurz vor Weihnachten laufen.