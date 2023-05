Schock im Italien-Urlaub: Ö3-Moderatorin Elke Rock brutal gewürgt

Von einer brutalen Attacke im Italien-Urlaub berichtete die 40-Jährige am Wochenende auf Instagram. "Zum ersten Mal fühle ich selbst, wie schrecklich tief der Schock sitzt, wenn man als Frau männliche Gewalt erfahren muss", schrieb die beliebte Moderatorin der "Ö3-Hauptabend-Show". Was war passiert?

Zimmernachbar packte sie am Hals

Ein offensichtlich stark alkoholisiertes Pärchen war neben dem Zimmer, in dem Elke Rock mit ihrem fünfjährigen Sohn geschlafen hatte, in einen lautstarken Streit geraten. Gegen halb zwei Uhr nachts beschließt Rock, an der Zimmertür der Nachbarn - vermutlich zwei Kärntner - zu klopfen. Ein Mann öffnet die Tür, packt die Moderatorin am Hals und beginnt sie zu würgen. Immer wieder fragt er sie: "Host Du a Problem?". Die Lebensgefährtin des Mannes greift ein und zerrt ihn zurück ins Zimmer.

"Ich stehe wie gelähmt im Gang. Meine Hände hängen leblos an meinem Körper hinab. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe nicht einmal geschrien. (...) Ich war wehrlos", schildert die gebürtige Grazerin die traumatische Situation.

"Frau behauptete, ich sei schuld"

Die Moderatorin ruft darauf die Nachtportierin des Hotels. Im Gespräch mit der Partnerin des Angreifers stellt diese die Geschichte plötzlich völlig anders dar - behauptet, Rock sei ihren Mann aggressiv angegangen. "Sie habe ihn im Griff und ich war eigentlich schuld. Ich muss mich beruhigen", schreibt die 40-Jährige. Auf Instagram postet sie ein Foto, das ihren von der Würgeattacke geröteten Hals zeigt.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Am nächsten Morgen setzte die Besitzerin des Hotels das Paar vor die Tür. Der Schock bei Elke Rock sitzt jedoch tief. Sie werde sich definitiv professionelle Hilfe zum Verarbeiten ihrer eigenen Wehrlosigkeit holen sowie einen Selbstverteidigungskurs machen, "um in Zukunft nicht mehr wehrlos sein zu müssen", so der Ö3-Star.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper