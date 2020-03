Schlagersänger Nik P. hat sich infiziert: "Es geht schneller, als man denkt"

Obwohl sich Nik P. bereits seit Freitag vergangene Woche aus Selbst- und Fremdschutz in seinem Haus bei Salzburg in Quarantäne begeben hat, habe es den Sänger und seine Lebensgefährtin erwischt, berichtete sein Management am Sonntag in einer Aussendung. Am Mittwoch seien sie positiv auf Covid-19 getestet worden.

Das Paar leidet unter Fieber und weiteren leichten Symptomen. "Uns geht es den Umständen entsprechend gut. Der Krankheitsverlauf ist derzeit relativ milde und ich hoffe, dass dies so bleibt bzw. das eine baldige Besserung eintreten wird", sagte der Künstler.

Wo er sich angesteckt habe, könne er nicht sagen. Nik P. möchte die Menschen warnen: "Bitte bleibt zu Hause, geht nicht mehr unnötig hinaus und haltet die vorgeschriebenen Maßnahmen ein! Es geht schneller, als man denkt, dass man sich infiziert - ohne, dass man es im ersten Moment überhaupt bemerkt." Er wundere sich über Leute, die die gegenwärtige Situation und die Regierungsmaßnahmen nicht ernst nehmen. "Wir werden das gemeinsam durchstehen, aber nur dann, wenn wirklich jeder seinen Teil dazu beiträgt."

Ende Jänner in Kitzbühel: Schlagersänger Nik P. und seine Freundin (rechts) Bild: GEPA pictures/ Wolfgang Grebien (GEPA pictures)

Auch Oliver Pocher positiv getestet

Nachdem seine Ehefrau Amira positiv auf Covid-19 getestet worden war, gab TV-Komiker Oliver Pocher am Wochenende via Instagram bekannt, dass er sich wie erwartet ebenfalls angesteckt habe. Sowohl ihm als auch seiner Frau gehe es soweit gut. Die Zeit zuhause vertreibt sich der 42-Jährige weiterhin mit Instagram-Videos, in denen er seinen Ärger über das sorglose Verhalten vieler Menschen in der Coronakrise Luft macht.

Sein Unmut trifft nun vor allem Influencer, die aus seiner Sicht weitermachen wie bisher und weiterhin ins Restaurant gehen wollen oder zum Friseur: "Ich verstehe es nicht", sagte Pocher in seinen Videos.

Das Coronavirus macht nicht vor der Prominenz Halt - diese Berühmtheiten haben sich ebenfalls infiziert: