Schlager-Star Andrea Berg zeigt sich nackt

Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin ("Du hast mich tausendmal belogen") ein Bild von sich, auf dem sich die 56-Jährige nackt auf einem Motorrad rekelt. "1992 - meine 500er und ich", schreibt Andrea Berg dazu.

Entstanden ist das heiße Foto bereits vor 30 Jahren, nun soll es das Cover ihrer neuen CD zieren. "Das Motorrad kennt ihr von meinen Tourneen, mich sowieso, das Foto noch nicht. Ich habe mir lange überlegt, ob wir das Bild, das vor 30 Jahren spontan in unserer Garage aufgenommen wurde und ich nur als Dia-Foto hatte, veröffentlichen. Aber wisst ihr was: Ich bin stolz drauf und deshalb habe ich es als Cover unserer Sonderedition ausgewählt! Ja! Ich würd‘s wieder tun!", schreibt der Schlager-Star. Und die Fans sind begeistert: Von "Mega heiß, ich finde es fantastisch!" bis "Wow, du bist wunderschön, damals wie heute!" reichen die Kommentare.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zehn Kilo abgespeckt

Mit "eisernem Willen" habe sie zuletzt zehn Kilo abgenommen, verriet Andrea Berg der "Bild"-Zeitung. "Das war mir ein persönliches Bedürfnis. Ich habe mich an meinem Geburtstag am 28. Januar auf die Waage gestellt und mir gesagt: 'Nee, das geht nicht!'" Sie wolle auf der Bühne "Hammer aussehen" und nicht "den Bauch einziehen". Angebote vom "Playboy" hätte sie immer wieder erhalten, doch "so professionelle Nacktfotos haben für mich keinen Reiz", sagt die 56-Jährige.