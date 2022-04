Er ist opulent, und er ist schwer. 30 Jahre Mode auf 300 Seiten fallen ins Gewicht, erst recht, wenn es sich um einen Bildband einer heimischen Modeschöpferin von internationalem Format handelt, der diese Woche präsentiert wurde. Es ist ein Blick in die Schaffensperiode der in Linz geborenen Susanne Bisovsky, die in der Welt der Kleidermacher als Ausnahmeerscheinung gilt, auch weil ihr Stil unverwechselbar ist. Sie nennt ihn "Wiener Chic".