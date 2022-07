Schauspielerin Kirsten Dunst hat geheiratet

Das teilte ihr Sprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in New York mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Weitere Details würden nicht mitgeteilt, hieß es. Dunst und Plemons sind schon seit mehreren Jahren zusammen und haben zwei Söhne.

Die Tochter eines gebürtigen Deutschen war schon als Zwölfjährige mit ihrer Rolle in dem Film "Interview mit einem Vampir" bekannt geworden. Seitdem hat sie unter anderem in Filmen wie "Betty und ihre Schwestern", "Spider-Man" und "The Power of the Dog" mitgespielt. Plemons wurde vor allem mit Rollen in Serien wie "Friday Night Lights" oder "Breaking Bad" bekannt.