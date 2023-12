Schauspieler Fritz Wepper mit Blutvergiftung in Klinik

Das bestätigte sein Anwalt Norman Synek am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Wepper sei "schon wieder auf dem Weg der Besserung". Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet, dass der 82-Jährige vor zwei Wochen in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert worden war.

Weppers wohl berühmteste Rolle war die des Assistenten Harry in der Krimiserie "Derrick", außerdem war er als Bürgermeister Wolfgang Wöller in der ARD-Fernsehserie "Um Himmels Willen" bekannt. Sein jüngerer Bruder Elmar war im Oktober im Alter von 79 Jahren gestorben.

