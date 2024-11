Sarah Connor geht 2026 auf Tour und kommt nach Österreich

Insgesamt 15 Konzerte gibt die Musikerin, davon eines in Österreich: Am 28. März 2026 gastiert die 44-Jährige in der Wiener Stadthalle. Karten sind ab morgen, Mittwoch, erhältlich.

Die Sängerin hat mehr als zehn Millionen Tonträger verkauft. Ihre beiden letzten Alben "Muttersprache" und "Herz Kraft Werke", die 2015 und 2019 erschienen sind, wurden mehrfach mit Gold- und Platin-Awards ausgezeichnet. Letzteres schaffte es auch in Österreich auf den ersten Platz der Albumcharts. Sarah Connor stammt aus Delmenhorst und lebt in Berlin.

