„Salt Bae“ muss Restaurant schließen

Beim ihm verkehrt die Prominenz aus Sport, Unterhaltung und Showbusiness. Nun muss der Gastronom "Salt Bae" eine renommierte Filiale schließen. Nusret Gökçe, der mit seiner Salz-über-Steak-streu-Geste weltberühmt geworden ist, musste sein Protz-Restaurant in Manhattan schließen. Das berichten US-Medien.

Dass er ausgerechnet im Land der unbegrenzten Möglichkeiten scheitert, dürfte ihn schmerzen. Gökçe ist Selfmade-Millionär. Er hat ein Fleischimperium geschaffen, und zwar mit einer einzigen Handbewegung. Der 39-jährige gebürtige Türke stilisierte das typische und für viele Gourmets unerlässliche Salzen des Fleisches einst zum Erkennungszeichen seiner Steak-Restaurants. Mit erhobenem Arm und übertrieben abgewinkelter Handbeuge streute der gelernte Fleischer das Gewürz aufs Fleisch und bewarb sich selbst mit dieser Geste auf den sozialen Medien. Dadurch wurde er zur weltweit bekannten Marke. "Salt Bae" hat alleine bei Instagram 52,3 Millionen Follower. Auf der Videoplattform TikTok sind es noch mal 15,4 Millionen.

Sogar Ried-Profis waren bei "Salt Bae" zu Gast

Ein Kritiker von "Gothamist" ging sogar soweit, es als das "schlechteste Restaurant" in New York City zu bezeichnen. Kulinarisch lief es offenbar nicht so gut, weshalb der brutzelnde PR-Profi dann auf die brillante Idee kam, seine gigantischen Tomahawk-Steaks mit Blattgold zu verzieren und zu völlig überteuerten Preisen anzubieten. Das wiederum zog jene Sorte Prominenter an, die es zuverlässig dort hinlockt, wo ohnehin alles zu grell, zu groß und zu teuer ist: Fußballstars.

Doch nicht nur internationale Top-Stars wie Franck Ribery waren bereits in Lokalen von „Salt Bae“ zu Gast - sogar Kicker der heimischen Sportszene verschlägt es immer wieder dahin. Die aktuellsten Beispiele: Die Ried-Kicker Michael Martin oder David Ungar, die sich in ihrem Urlaub nach dem Abstieg aus der Bundesliga vom Türken füttern ließen...

