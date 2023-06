Sängerin Pink vor Konzert in Wien im Prater bestohlen

Das schrieb die Künstlerin in einem Posting auf Instagram. Jemand habe die Mountain-Bikes ihrer Tochter und ihres Ehemannes gestohlen, hieß es in dem Beitrag. "Ich hoffe, wer auch immer die Räder genommen hat, baut einen Unfall und verletzt sich am Knie", schrieb sie. Eine Anfrage an die Polizei lief am Freitagnachmittag noch. Die Sängerin wird am Samstag und am Sonntag in Wien auftreten.

