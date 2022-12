Sänger Nick Carter weist Vorwürfe zurück

Die heute 39 Jahre alte Frau und ihr Anwalt gaben die Vorwürfe in einer Pressekonferenz bekannt. Sie sei als 17-Jährige von dem damals 21 Jahre alten Carter nach einem Konzert in Washington in seinem Tourbus vergewaltigt worden, sagte die Frau. Carters Anwalt Michael Holtz wies die Vorwürfe in einer Stellungnahme zurück. Diese seien "völlig unwahr". Die Frau habe schon über mehrere Jahre hinweg falsche Anschuldigungen gemacht und dabei die Vorwürfe wiederholt verändert, erklärte der Anwalt. Carter war Mitte der 90er-Jahre zu den Backstreet Boys gestoßen. Die fünfköpfige Band gehört zu den erfolgreichsten Boygroups weltweit.

