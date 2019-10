Sänger entrümpelt sein Leben: „Ich habe nichts mehr doppelt“

Der Sänger und Songwriter Tim Bendzko erzählt davon, wie er sein Leben entrümpelt hat. "Ich brauche nicht zwei Flaschenöffner, Rasierer, Feuerzeuge, Scheren, Vasen", sagte der 34-Jährige der "Gala".

Auch seinem Gewand ging es an den Kragen: "Abgesehen von Hosen, Unterhosen und T-Shirts, wo es ein paar mehr sein dürfen, habe ich nichts mehr doppelt. Ich hätte nie gedacht, wie gut es sich anfühlt, wenn man nur noch mit leichtem Gepäck im Leben unterwegs ist", so der Musiker. "Je mehr Besitz ich anhäufte, desto mehr fühlte sich alles wie Ballast an. Stattdessen wollte ich einen Zustand von Leichtigkeit und Flexibilität", sagte Bendzko.