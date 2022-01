Royaler Besuch: Heute kommt das spanische Königspaar nach Wien

Wien bekommt königlichen Besuch: Spaniens Monarch Felipe VI. wird heute in der Hofburg bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gast sein und am späten Nachmittag mit seiner Ehefrau Letizia die Dali-Ausstellung im Belvedere eröffnen.

Fans sind wohl schon gespannt, welche Kleider die Königin bei den Terminen tragen wird, immerhin zählt die gertenschlanke Monarchin zu den bestgekleideten Royals Europas. Ihr Gewicht gab immer wieder Anlass zu Spekulationen – vor allem am Anfang ihrer Ehe fürchteten viele, dass die unabhängige Frau im Palast todunglücklich sein würde.

Was für eine Liebesgeschichte!

Der Weg dorthin war für die heute 49-Jährige alles andere als vorgezeichnet: Die frühere TV-Journalistin lernte den Kronprinzen bei einem Interview kennen, viele Spanier waren anfangs wenig begeistert von der bereits einmal Geschiedenen.

Die königliche Familie bei ihrem Urlaub auf der Insel Mallorca Bild: APA

Doch Felipe setzte sich durch – und führte seine bürgerliche "Leti" allen Einwänden und Widerständen zum Trotz am 22. Mai 2004 zum Traualtar. Heute ist von der anfänglichen Skepsis keine Spur mehr – Felipe und Letizia sind für viele ein Traumpaar und haben zwei bildhübsche Töchter: die 16-jährige Leonor und die 14-jährige Sofia.

Die Beziehung mit Letizia habe Felipe positiv verändert, meinen viele Spanier. Einst steif und schüchtern, wirke er nun viel lockerer und sicherer.

2014 folgte er seinem Vater auf den Thron. Juan Carlos stand neben zahlreichen Affären vor allem wegen einer umstrittenen Elefantenjagd in Botswana mitten in der Finanzkrise in der Kritik – und dankte schließlich ab.

Felipe, der übrigens gestern seinen 54. Geburtstag gefeiert hat, stellte von Anfang an klar, ein moderner Monarch sein zu wollen. Und das scheint er auch als Ehemann und Vater zu sein. Der studierte Jurist gilt als pflichtbewusst und besonnen, ohne Allüren und Skandale

Und auch wenn er der König von Spanien ist, so versucht er offenbar, mit seiner Familie ein relativ "normales" Leben zu führen. Es heißt, Felipe geht mit seiner Frau auch gerne mal in die Pizzeria ums Eck oder ins Kino – und er ist leidenschaftlicher Fußballfan und erklärter Anhänger des spanischen Klubs Atletico Madrid. (had)

Die royalen Termine

13 Uhr: Eintreffen von König Felipe VI. und Königin Letizia im Inneren Burghof, Begrüßung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer; Empfang mit militärischen Ehren

15.45 Uhr: Gemeinsame Kranzniederlegung im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus beim Mahnmal gegen Krieg und Faschismus am Helmut-Zilk-Platz

17 Uhr: Eintreffen des Königspaares beim Unteren Belvedere, anschließend Eröffnung der Ausstellung „Dalí – Freud“ in der Orangerie