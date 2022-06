Nur die Lichter der Stadt erhellten die Nacht, als Sonja Kimeswenger sich am Freitag in ihrem Londoner Hotel aus dem Bett kämpfte. "Ich war wahnsinnig traurig, dass die Queen ihre Teilnahme am Dankgottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte – ich wollte sie endlich sehen", sagt die Linzer Stadtführerin, die für einen Platz in der ersten Reihe um drei Uhr früh in ihr Dirndl in den Farben des Union Jacks geschlüpft war.