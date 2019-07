Royale Liebesgeschichte mit Happy End

Zara Tindall ist die Tochter von Prinzessin Anne und deren erstem Ehemann Mark Phillips. Die 37-Jährige gilt als Lieblingsenkelin der Königin. Ihr Ehemann Mike war Mitglied der englischen Rugby-Nationalmannschaft.

Getroffen hat sich das Paar erstmals vor 16 Jahren bei einem Sport-Event in Australien. Beide waren bei dem Bewerb am Start, sie als Vielseitigkeitsreiterin, er als Rugby-Spieler. Als die beiden später in Edinburgh - vergleichsweise bescheiden - geheiratet hatten, hieß es hinter vorgehaltener Hand aus Palastkreisen, es handle sich eher um eine Sportler-Hochzeit, denn um eine royale Trauung. Schon Zaras Mutter Prinzessin Anne hatte größten Wert daraufgelegt, ihre Kinder aus dem Rampenlicht der Paläste herauszuhalten. So tragen weder Zara noch ihre Kinder irgendwelche Adelstitel und nennen sich auch nicht "Ihre Königliche Hoheit".

Zara und ihr Mann Mike, 40, ein ehemaliger Rugby-Spieler, leben mit ihren Kindern, der fünfjähirgen Mia Grace und der einjährigen Lena Elizabeth in einem Haus im Gatacombe Park. Das Anwesen hat die Queen 1976 als privaten Landsitz für Prinzessin Anne und ihren damaligen Ehemann Mark Philipps gekauft. Für die Tindalls ist es ein Paradies: Gatacombe Park liegt 170 Kilometer westlich von London und damit weit weg vom Trubel und der Presse der Hauptstadt. Hier können Mia und Lena ungestört mit den Kindern von William und Zaras Bruder Peter spielen, die Pferde ihrer Eltern beobachten, im Wald Abenteuer erleben, mit Hunden herumtollen oder im See baden gehen. "Schlammige Kleidung, nasse Hunde, kreischendes Kichern und Spielkämpfe" stünden auf dem Plan der Familie, so der Insider.

Ihre Bodenständigkeit ist Royal-Experten zufolge auch ein Grund dafür, dass sie seit mittlerweile acht Jahren glücklich verheiratet ist.