"Royal Run": Dänische Kronprinzenfamilie schnürte die Laufschuhe

Den "Royal Run" hatte Kronprinz Frederik (55) zu seinem 50. Geburtstag 2018 ins Leben gerufen. Seitdem laufen die Däninnen und Dänen rund um den Ehrentag des Thronfolgers in mehreren dänischen Städten gemeinsam mit Frederik und seiner Familie verschiedene Distanzen.

In diesem Jahr hatten sich insgesamt mehr als 93.000 Menschen zu dem Lauf-Fest angemeldet - ein neuer Rekord. Der Kronprinz selbst lief am Montag erst in Apenrade, dann in Herning. Am Abend sollte er noch in Kopenhagen an den Start gehen.

Kronprinzessin Mary beim Royal Run in Nyborg Bild: (APA/AFP/Ritzau Scanpix/TIM KILDEBORG JENSEN)

Seine Frau Kronprinzessin Mary (51) startete in Nyborg und setzte am Nachmittag noch eine Runde in Nykøbing Falster drauf. Auch die vier Enkelkinder von Königin Margrethe II. - Prinz Christian (17), Prinzessin Isabella (16), Prinz Vincent (12) und Prinzessin Josefine (12) - bewiesen ihren Sportsgeist und liefen gemeinsam in Kopenhagen und der Nachbarkommune Frederiksberg.

Prinzessin Josephine (re.), Prinzessin Isabella, Prinz Christian und Prince Vincent (li.) nach dem Royal Run in Kopenhagen. Bild: (APA/AFP/Ritzau Scanpix/IDA MARIE ODGAARD)

Währenddessen feuerte die Oma sie zuhause vor dem Fernseher an: Das Königshaus veröffentlichte am Montag ein Foto von Königin Margrethe II., auf dem sie im Schloss Fredensborg den Startschuss zum "Royal Run" mitverfolgt.

