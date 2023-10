Richard Lugner trauert um "Käfer": Sonja Schönanger starb mit nur 59 Jahren

Noch vor 14 Tagen feierte die 59-Jährige mit Richard Lugner seinen 91. Geburtstag in Wien. "Auf zur Lugner Geburtstags-Gala im Schloss Belvedere", schrieb die Mode-Unternehmerin auf ihrem Facebook- und Instagram-Kanal und postete dazu mehrere Fotos, die sie freudestrahlend und herausgeputzt im Party-Outfit vor dem Spiegel zeigen.

Sonja Schönanger, vom Baumeister liebevoll "Käfer" genannt, war zwischen 2008 und 2009 mit Richard Lugner liiert und zählte weiterhin zu seinem engen Freundeskreis. Nun starb die resolute Blondine, die seit fast 35 Jahren ein Schuhgeschäft auf dem Laurenzerberg in der Wiener Innenstadt betrieb, an den Folgen einer Krebserkrankung.

"Sie war eigentlich das blühende Leben"

Sie sei vor zwei Jahren an Lungenkrebs erkrankt, die Metastasen hätten sich ausgebreitet, wird Richard Lugner in Medienberichten zitiert. Zuletzt habe er Schönagner bei seiner Geburtstagsfeier gesehen. Sie habe über Kreuzschmerzen geklagt und sei dann mit dem Taxi in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Sonntag habe er noch mir ihr telefoniert.

Die Nachricht über ihren Tod haben ihn erschüttert. "Wir sind alle sehr betroffen, weil sie eigentlich das blühende Leben war", so Lugner. Auch seine Ex-Frau Mausi Lugner zeigte sich schockiert. "Es tut mir sehr leid, mir fehlen echt die Worte, es ist so tragisch", sagte 58-Jährige.

