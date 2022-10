Reunion der "Zurück in die Zukunft"-Stars: Fans in Sorge

Bei der "New York Comic Con" kam es am Wochenende zu einem besonderen Wiedersehen: Michael J. Fox (61) und Christopher Lloyd (83) schwelgten bei der Comic-Messe gemeinsam in Erinnerungen. In den drei "Zurück in die Zukunft“-Kultfilmen (1985, 1989 und 1990) waren die beiden Schauspieler als Marty McFly (Fox) und "Doc" Brown (Lloyd) vor der Kamera gestanden.

"Ihr habt mir mein ganzes Leben gegeben", sagte Fox zu den Fans. Auf Videos ist zu sehen, wie sehr der Schauspieler, der seit den frühen neunziger Jahren an Parkinson leidet, von seiner Krankheit gezeichnet ist. Auf Twitter sorgen sich viele Beobachter um den Gesundheitszustand des 61-Jährigen: "Michael J. Fox so zu sehen lässt mein Herz gleichzeitig hüpfen und zerbrechen", lautete ein Kommentar. "So traurig, was er durchmachen muss" und "Ich bewundere die Stärke von Michael J. Fox", schrieben andere.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Trauer um Mutter

Auf der Comic-Con in New York machte Fox außerdem öffentlich, dass er um seine Mutter trauert. Demnach starb Phyllis Fox am 24. September im Alter von 92 Jahren.

In einer Anekdote über seine Mutter erzählte Fox, dass sie in den achtziger Jahren strikt dagegen war, dass ihr Sohn den Film "Zurück in die Zukunft" in den Abend- und Nachtstunden drehte und gleichzeitig tagsüber für die Sitcom "Familienbande" vor der Kamera stand. Sie habe sich Sorgen um seine Müdigkeit gemacht, erzählte der Schauspieler.