Retro und Rosmarineis: Das sind die Sommertrends 2022

Welche Trends haben ausgedient? Was ist der neueste Schrei? Die Liste der "Must-haves" ist lang und bunt: Wer heuer im Sommer so richtig "in" sein will, der lässt sich ein Stracciatella-Eis mit Rosmarin schmecken, erfrischt sich mit alkoholfreien Cocktails, kramt die Kleidungsstücke aus den 2000er-Jahren hervor und hört dabei "As It Was" von Harry Styles. Ein detaillierter Überblick über die aktuellen Trends - von Kulinarik bis hin zu Mode und Musik:

Das Eis

Die Union der Italienischen Speiseeishersteller (Uniteis) kürte 2022 "Stracciatella mit Rosmarin" zum Eis des Jahres. Motto: "Eine klassische Geschmacksrichtung mit einem Hauch von Mittelmeer." Viele bleiben dennoch lieber klassisch bei Vanille, Schoko und Erdbeere.

Die aktuellen Ernährungstrends spiegeln sich auch im Angebot der Linzer Eissalons wider, wie ein OÖN-Lokalaugenschein zeigte. So finden sich neben traditionellen Sorten immer mehr vegane und zuckerfreie Varianten auf den Eiskarten. Neben Fruchtsorbets, die ohnehin meist ohne Kuhmilch auskommen, gibt es mittlerweile auch Schokoladeneis auf Pflanzenbasis.

Oder darf's was Scharfes sein? Die Kooperation des italienischen Eismachers Carmelo Surace und des Spirituosenbrenners Peter Affenzeller aus Alberndorf bringt Eis und Hochprozentiges zusammen. Die OÖN haben den Geschmackstest gewagt:

Das Essen

Ernährungswissenschafterin Hanny Rützler hatte bereits Anfang des Jahres in ihrem Food Trend Report gezeigt, wohin die kulinarische Reise geht. Fleisch ist "out", Gemüse der neue Star. Das zieht sich durch. Denn auch die Hausmannskost ist wieder angesagt - aber in einer vegetarischen Form. Mühlviertler Leinölerdäpfel, Erdäpfelgulasch, gebackener Karfiol oder Schwammerlgerichte zählen dazu.

Flexitarier waren gestern - heutzutage isst man, was da ist. "Real Omnivore", also "echte Allesesser" sagt man zu diesem Trendsettern, bei dem auch Innereien, Insekten oder Algen auf den Tisch kommen. Mahlzeit!

Die Getränke

Aperol Mule ist das Trend-Getränk im heurigen Sommer. Es ist eine Mischung aus Aperol Spritz und Moscow Mule. Eine Kombination aus bitter und scharf.

Die Zutaten:

4 cl Aperol

5 cl Ingwer-Bier

Saft einer halben Limette

1 Zweig Rosmarin

Eiswürfel

Mehr Erfrischung bringen alkoholfreie Alternativen, die sogenannten "Mocktails". Es handelt sich um eine Wortkreation aus Cocktail und dem englischen "to mock", was so viel wie nachahmen bedeutet. Die Null-Promille-Getränke können Mojito, Campari & Co. definitiv das Wasser reichen. Eine Auswahl an Rezepten finden Sie hier:

Die Mode

Retro: Wer verstehen will, was sich genau hinter dem Y2K-Modetrend verbirgt, wirft am besten einen Blick auf die Outfits der 2000er-Mode: bauchfreie Tops, Low Rise Jeans, Baggy-Hosen, Strassstein-Verzierungen, Baguette-Taschen, wilde Muster und viel Farbe. Das Akronym Y2K steht übrigens für "Year 2 Kilo", übersetzt das Jahr 2000.

Anglerhüte: Auch die "Bucket Hats" erleben gerade ihr modisches Revival. Wir haben die Kopfbedeckung mit nach unten abfallender Krempe näher unter die Lupe genommen:

Miniröcke: Vor 60 Jahren eroberte das kurze Kleidungsstück den Modemarkt. Nun feiert der Kultrock ein fulminantes Comeback. Die Designer feiern die neue Freiheit - mit sogenannten "Ultra-Minis". Was noch auffällt: Auch kurvige Frauen folgen dem Trend.

Schlapfen: Dicke Sohlen, breite Riemen, gern geknotet: Sandalen sind in dieser Saison klobig. "Das ist die neue Eleganz", sagt Peter Bangelmeier, Geschäftsführer des Schuhhauses Eiler in Linz.

Röcke, Perlen, Rüschen für Männer: Hollywoodstar Brad Pitt und Jedermann-Darsteller Lars Eidinger haben sich zuletzt luftig in Röcken präsentiert. Laut Carl Tillessen vom Deutschen Mode-Institut zeichnet sich damit generell ein Trend ab: "Es wird bald nicht nur Röcke, sondern auch Puffärmel, Rüschen, Schluppen, Perlenketten und so weiter bei Männern geben. Realistischerweise werden sich aber vor allem jüngere Männer diese Kleidungselemente aneignen, um traditionelle Geschlechterbilder aufzubrechen."

Musik

Spotify hat bereits Anfang Juni eine Prognose gewagt, welche Hits uns durch den Sommer 2022 begleiten werden. Auf der internationalen Liste "Songs of Summer" steht aktuell ganz vorne "As It Was" von Harry Styles. Den Sound der 80er Jahre mischt der Superstar darin mit einem Text über Einsamkeit und Vergangenheit.