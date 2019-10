Rekord bei der WearFair: „Nachhaltig wird normal“

Mehr als 15.000 Menschen waren an drei Tagen in die Tabakfabrik in Linz gekommen – ein Besucherrekord.

„Nachhaltigkeit ist im Aufwind. Wir haben mit ,Fridays for Future’ auf der Hauptbühne eröffnet und das ganze Wochenende lang tolle nachhaltige Innovationen unserer Ausstellerinnen und Aussteller kennengelernt“, sagte Geschäftsführer Wolfgang Pfoser-Almer, der selbst gern auf der WearFair einkauft. Zum Beispiel die Deocreme mit Salbei-Orangen-Aroma von Sabine Tatzber. Die Niederösterreicherin stellt „Natürliches für Haut und Sinne“ her, darunter auch Zahngel, Cremes und Raumdüfte.

Sehr zufrieden war auch Denise Herrera Peña mit dem Verkauf ihrer Sportkleidung. „Es lief gut. Die WearFair ist für mich so etwas wie ein Heimspiel“, so die Yogalehrerin mit dem Linzer Label „Nice to meet me“. Sportlich ging’s auch bei der Gaberl-Challenge her. Die besondere Herausforderung dabei: Die Bälle der Wiener Firma „Rasenreich“ sind eckig oder eiförmig. „Das ist ideal fürs Techniktraining“, sagte Geschäftsführer Johannes Anderl.

„Es ist spürbar, dass wir unserem Ziel, einen nachhaltigen Lebensstil als Normalität zu verankern, schon näher kommen“, freute sich Pfoser-Almer. Alle 203 Aussteller vereint der Gedanke der Ressourcenschonung, Fairness und Abfallvermeidung. Das gilt übrigens auch für die Veranstaltung selbst, die bereits zum zweiten Mal als „Green Event“ ausgezeichnet wurde. Die Karton-Messestände sind wiederverwendbar, Einwegprodukte werden vermieden, und es gibt ein ausgeklügeltes Mülltrennkonzept.

Um die fairen Labels auch nach der Messe im Blick zu haben, wurden heuer zwei Nachhaltigkeits-Wegweiser präsentiert: Die App „Gutes Finden“ zeigt Betriebe und Produkte ganz in der Nähe. Der FairFashion-Guide der Arbeiterkammer Oberösterreich hat besonders die faire Mode im Blick.