Reitpferde, die Royals und viele "verrückte" Hüte

In der Grafschaft Berkshire geht es in diesen Tagen um schnelle Rösser, auffallende Kopfbedeckungen und viel Champagner. Gesellschaftlicher Höhepunkt des weltberühmten Pferderennens in Ascot ist der "Ladies Day" am Donnerstag, an dem die Damen ungewöhnliche Hutkreationen tragen. Schirmherr der gesamten Veranstaltung ist heuer erstmals König Charles, der standesgemäß mit der Kutsche vorfuhr.

Charles erstmals Schirmherr

Der 74-Jährige gilt zwar bei Weitem nicht als so großer Pferdeliebhaber wie seine verstorbene Mutter, Queen Elizabeth, den Besuch in Ascot lässt er sich aber nicht entgehen. Charles und Ehefrau Camilla (75) beobachten die Rennen vom VIP-Bereich aus, der sogenannten Royal Enclosure. Wer hier Zutritt hat – und damit einen Platz in der Nähe des Königs ergattern kann –, muss einen strengen Dresscode einhalten.

Die Kleider der Frauen müssen bis mindestens zum Knie reichen, die Träger dürfen nicht schmaler als 2,5 Zentimeter sein, so die Vorgaben, die von "Dresscode Assistenten" auf dem Gelände überprüft werden. Der Hut der Dame muss "eine ausreichende Fläche des Kopfes, mindestens 10 Zentimeter, bedecken" – mehr ist ausdrücklich willkommen. Die Herren tragen im exklusiven Sektor Cutaway, also Jacke, Weste, weißes Hemd, Krawatte und schwarze Schuhe – und ganz klassisch Zylinder. Exklusiv ist auch die Getränkeauswahl: An den fünf Tagen rechnen die Veranstalter mit einem Verbrauch von 180.000 Flaschen Champagner und 120.000 Flaschen Wein.

Königin Anne hatte das Rennen 1711 ins Leben gerufen, um schnelle Schlachtrösser für den Krieg auszuwählen. Seitdem hat Ascot viele Sieger gesehen, legendäre Pferde, aber auch wagemutige Jockeys. Mindestens genauso wichtig sind in Ascot Hollywood-Größen, Ölscheichs und der Finanzadel. Das Rennen ist Modenschau und Gesellschaftsparty zugleich – und Pflichtveranstaltung für Society-Ladys und solche, die es werden wollen. Stilgerecht fährt man im Bentley vor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Valerie Hader Valerie Hader