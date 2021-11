Queen zeigte sich bei einer Audienz vor den Kameras

Nachdem sie aus gesundheitlichen Gründen mehrere Termine absagen musste, hat sich Königin Elizabeth gestern demonstrativ vor den Kameras gezeigt. Auf Filmaufnahmen war zu sehen, wie sie sich lächelnd im geblümten Kleid mit dem scheidenden Befehlshaber der britischen Streitkräfte, General Nicholas Carter, unterhielt.

Die Queen gilt als zäh und pflichtbewusst – das hat die 95-Jährige mit diesem Auftritt einmal mehr bewiesen. Derzeit befindet sich die Monarchin auf Schloss Windsor, wo sie sich erholen soll. Für den Rest des Jahres sind keine öffentlichen Auftritte mehr geplant. Die Königin will aber weiterhin virtuelle Audienzen abhalten, heißt es. November und Dezember sind üblicherweise ohnehin ruhigere Monate im royalen Kalender.

Der britische Thronfolger Prinz Charles (73) hat sich unterdessen mit deutlicheren Worten als gewöhnlich zum Gesundheitszustand seiner Mutter geäußert. "Ihr geht es gut, vielen Dank", sagte Charles dem TV-Sender Sky News während seines Besuchs in Amman. "Wenn man 95 ist, ist es nicht mehr so einfach, wie es einmal war. Mit 73 ist es schlimm genug", fügte er lächelnd in Anspielung auf sein eigenes Alter hinzu. Charles und Ehefrau Camilla (74) waren am Dienstag in Jordanien eingetroffen und wollen heute nach Ägypten weiterreisen.