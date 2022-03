Queen sandte eine Botschaft

"In diesen schwierigen Zeiten hoffe ich, dass Sie Kraft und Inspiration daraus ziehen können, was uns verbindet, während wir zusammen auf eine erfolgreiche Zukunft für alle hinarbeiten", schrieb die 95 Jahre alte Monarchin in einer Botschaft zum Commonwealth Day. Der Gottesdienst zu Ehren des Staatenbundes ist eigentlich fester Bestandteil im Kalender der Königin. Er fand heuer erstmals seit Ausbruch der Pandemie statt. 1.500 Gäste waren geladen, darunter Premier Boris Johnson. Ursprünglich wollte die Queen dabei sein – es wäre ihr erster Auftritt unter vielen Menschen gewesen, seit sie im Herbst aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste. Erst vor kurzem überstand sie eine Corona-Infektion.