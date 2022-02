Queen-"Jubbly": Fehldruck amüsiert die Briten

Denn das Wort, das es eigentlich gar nicht gibt, ziert versehentlich mehr als 10.000 Teile eines Geschirrs zu Ehren ihres 70. Thronjubiläums.

"Zur Erinnerung an das Platinum-Jubbly von Queen Elizabeth II." (To commemorate the Platinum Jubbly of Queen Elizabeth II.) lautet der Spruch auf Untertassen, Tellern und Bechern. "Jubbly" und "jubilee", wie das englische Wort für "Jubiläum" lautet, klingen ähnlich.

Der Auftraggeber lehnte die Lieferung mit dem Fehldruck ab, nun verkauft ein auf falsch hergestellte Produkte spezialisiertes Unternehmen die Teile – um jeweils drei Pfund (3,60 Euro) pro Stück.