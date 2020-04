Queen Elizabeth: So viele Sorgen am 94. Geburtstag

Es wird wohl recht leise sein am heutigen 94. Geburtstag von Queen Elizabeth. Nicht nur, dass es auf ihren eigenen Wunsch keine Salutschüsse geben wird, auch sonst steht der Königin vermutlich nicht der Sinn nach großen Partys.

Wegen der Corona-Pandemie musste sie sich mit Ehemann Prinz Philip (98) auf Schloss Windsor zurückziehen. Aufgrund ihres hohen Alters gelten beide als besonders gefährdet, durch das neuartige Virus schwer zu erkranken. Doch der Rückzug hielt die Queen nicht davon ab, einen Appell an ihr Volk zu richten. In einer ihrer seltenen Reden forderte sie die Briten zum Kampf gegen den Erreger auf und erinnerte sie an ihre Entschlossenheit im Zweiten Weltkrieg. "Es werden wieder bessere Tage kommen." Auch ihr ältester Sohn Prinz Charles infizierte sich mit dem Virus. Der 71-Jährige zeigte zum Glück aber nur milde Symptome und kurierte sich auf seinem Landsitz in Schottland aus.

Ärger mit Harry und Meghan Bild: APA/AFP/TOLGA AKMEN

Sorgen um die Familie

Um Prinz Philip dürfte sich die Monarchin nicht nur wegen der Pandemie sorgen. Schon kurz vor Weihnachten musste der 98-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden, der Grund wurde nicht bekannt. Medien spekulierten, der Prinz habe an einem grippalen Infekt gelitten oder sei gestürzt.

Auch die jüngeren Royals bescherten der Queen wahrscheinlich schlaflose Nächte. Denn Enkel Prinz Harry (35) vollzog mit der Ex-Schauspielerin Meghan (38) am 1. April den "Megxit" (Wortspiel zu Exit/Austritt aus dem Königshaus). Bereits im Jänner hatte das Paar angekündigt, sich von seinen royalen Aufgaben zurückzuziehen.

Elizabeth und Philip: Verlobung 1947 Bild: APA/AFP/STR

Und noch ein Sorgenkind – vielleicht sogar ihr größtes – hat die Queen in ihrer Familie. Ihr zweitältester Sohn Prinz Andrew (60) soll in den Missbrauchsskandal um den verstorbenen US-Millionär Jeffrey Epstein verwickelt sein.

Bisher galt in der 68-jährigen Regentschaft 1992 als das Annus horribilis (Schreckensjahr) von Königin Elizabeth, wie sie es selbst nannte. Damals gingen die Ehen von drei ihrer vier Kinder in die Brüche und ihr geliebtes Schloss Windsor brannte. Was sich aber in jüngster Zeit im Umfeld der Queen abspielte, dürfte das noch toppen.