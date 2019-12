Pudding kochen mit Königin Oma

An dem Foto-Event nahmen neben Königin Elizabeth II. (93) auch Thronfolger Prinz Charles (71), dessen Sohn William (37) und wiederum dessen sechsjähriger Sohn George teil.

Der Christmas Pudding ist ein traditionelles britisches Gericht zu Weihnachten, das unter anderem Trockenobst und Nüsse enthält. Während der kleine George den Löffel bei der Zubereitung schwingt, schaut seine Uroma stolz zu – mit ihrer Handtasche in der Hand. Der Buckingham-Palast veröffentlichte am Wochenende die Bilder, die im Musikzimmer des Palastes in London aufgenommen worden sind.