Proteste und Absagen: "Charles braucht jetzt gute Nerven"

Es sind nur noch 15 Tage bis zur Krönung, doch die stellen das Nervenkostüm von König Charles (74) definitiv auf eine harte Probe, sind sich Royal-Experten einig. Denn statt großer Vorfreude auf die Zeremonie regiert derzeit eher die Skepsis bezüglich der Zukunft der britischen Monarchie – Gegner des Königshauses haben bereits Proteste angekündigt. Eine Gruppe, der laut Zeitungsberichten der Times rund 1350 Menschen angehören, will am 6. Mai am Trafalgar Square mit gelben Plakaten und mit "Not my King"-Rufen (deutsch: "Nicht mein König") auf sich aufmerksam machen.

Dazu kommt: Mehr als die Hälfte der Briten will einer Umfrage zufolge nicht, dass die Feierlichkeiten mit Steuergeldern bezahlt werden. Die Krönung von Charles und seiner Frau Camilla (75) fällt in eine Zeit hoher Inflation und landesweiter Streiks im öffentlichen und privaten Sektor. Die Situation könnte einen zusätzlichen Dämpfer für die bisher ohnehin wenig enthusiastische Stimmungslage vor dem Krönungswochenende bedeuten.

Die britische Regierung hat noch nicht mitgeteilt, wie viel das Fest insgesamt kosten wird. Neben der Zeremonie in Westminster Abbey am Samstag, 6. Mai, wird es am Sonntag ein Konzert mit internationalen Stars im Schloss von Windsor geben.

Wer zahlt die Rechnung?

Nicht zuletzt wegen der großen Sicherheitsvorkehrungen wird davon ausgegangen, dass sich die Kosten auf mehrere zehn Millionen Pfund belaufen. Dazu kommt ein landesweiter zusätzlicher Feiertag. Die Krönung der verstorbenen Königin Elizabeth vor 70 Jahren hatte 912.000 Pfund gekostet – was heute etwa 20,5 Millionen Pfund (23,20 Millionen Euro) entspräche. Und noch etwas dürfte Charles nicht gefallen: Die Krönung wird nicht ganz so hochkarätig besetzt sein wie eigentlich gewünscht. Für das Konzert sagten zahlreiche Künstler ab. Auch wichtige Gäste werden nicht anreisen – beispielsweise Harald (86) und Sonja von Norwegen (85) oder Margrethe von Dänemark (83).

Familienfoto mit Herzogin Meghan

Was passiert wann bei den dreitägigen Feierlichkeiten anlässlich der Krönung? Das können Royal-Fans nachlesen – für stolze 20 Pfund (22,70 Euro) ist das 84 Seiten starke Programmheft ab sofort erhältlich. Neben dem Ablauf der Zeremonie gewährt es auch den ein oder anderen Blick hinter die Palastmauern. Bemerkenswert ist das Familienfoto: Dabei hat sich Charles für ein Bild aus dem Jahr 2018 entschieden, das anlässlich seines 70. Geburtstags aufgenommen wurde.

Darauf zu sehen ist auch eine strahlende Herzogin Meghan (41) – die der Krönung ja eigentlich fernbleibt. Royal-Insider werten die Wahl des Fotos als versöhnliche Geste des Königs.

Schwedens König Gustav hat zugesagt

König Carl Gustaf (76) und seine älteste Tochter, Kronprinzessin Victoria (45), vertreten das schwedische Königshaus bei der Krönung in London. Damit ist er der einzige skandinavische Monarch, der zur Krönung des britischen Königs anreist. Die dänische Königin Margrethe ist nach ihrer Rückenoperation im Februar noch nicht wieder fit genug. Auch Norwegens König Harald V. hat den britischen Royals dem offiziellen Kalender des norwegischen Hofs zufolge abgesagt. Stattdessen kommen die Kronprinzenpaare aus Norwegen und Dänemark zu der Feier.

Papst schenkt Charles Splitter vom Kreuz

Für seine Krönung erhält Charles ein besonderes Präsent von Papst Franziskus. Der Pontifex schenkt dem britischen Monarchen, der auch das Oberhaupt der Anglikanischen Kirche ist, zwei Splitter des Heiligen Kreuzes, an dem der Bibel zufolge einst Jesus gekreuzigt wurde. Die Reliquien wurden in das Kreuz von Wales eingearbeitet, das bei der Zeremonie am 6. Mai die Krönungsprozession anführen soll.

Anglikanische Kirche

Die anglikanische Kirche, die in ihrer Tradition evangelische und katholische Glaubenselemente vereinigt, entstand zur Zeit der Reformation in England. König Heinrich VIII. brach 1533 mit dem Papst, weil dieser sich weigerte, dessen Ehe zu annullieren. König Charles steht als weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche von England vor, geistliches Oberhaupt ist der Erzbischof von Canterbury, derzeit Justin Welby (67).

